Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - 13-Jährige trat plötzlich auf die Straße

Unna (ots)

Am Donnerstag (08.10.2020) fuhr eine 39-jährige PKW Fahrerin aus Bergkamen gegen 14.45 Uhr auf der Viktoriastraße aus Richtung Höingstraße in Richtung Hammer Straße. In Höhe der Werkstatt Unna befanden sich mehrere Mädchen auf dem Gehweg, von denen eine 13-jährige Unnaerin plötzlich auf die Straße trat, um zu einem Angehörigen auf der anderen Straßenseite zu gehen.

Die Fahrzeugführerin konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Mädchen, das schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Das Kind wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem PKW entstand ein geringer Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Viktoriastraße gesperrt werden.

