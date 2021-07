Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Jugendlicher mit Fahrrad gestürzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 09.07.2021, ist in Wehr ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad gestürzt, nachdem er wegen eines entgegenkommenden Autos bremsen musste. Gegen 19:00 Uhr soll der bislang unbekannte Fahrer eines Autos in der Wehratalstraße mittig der Fahrbahn gefahren sein. Zwei entgegenkommende Jugendliche auf ihren Rädern mussten deshalb voll abbremsen. Einer der beiden, ein 15-jähriger Junge, kam zu Fall. Er kam mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer fuhr weiter. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) bittet zum Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell