POL-FR: Schopfheim: Wohnmobil streift Auto beim Vorbeifahren und fährt weiter

Einen Sachschaden von rund 1000 Euro verursachte am Samstag, 10.07.2021 gegen 17.10 Uhr ein Wohnmobil mit spanischem Kennzeichen in der Alte Wehrer Straße. Hier war ordnungsgemäß ein Citroen Picasso am Straßenrand geparkt. Beim Vorbeifahren streifte das Wohnmobil den Citroen und fuhr weiter. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

