Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfall im Gegenverkehr in Wagenfeld-Ströhen - Transporter in Stuhr aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 19.45 Uhr in Ströhen auf der Varreler Straße wurde ein Pkw-Fahrer leicht verletzt. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Rahden befuhr die Varreler Straße in Richtung Mindener Straße. In einer leichten Rechtskurve geriet er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links auf den Gegenfahrstreifen. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Lkw-Sattelzug. Dessen 45-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Der 30-jährige Pkw-Fahrer hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Eine Überprüfung ergab aber, dass er unter Alkoholeinfluss steht. Sein Atemalkoholwert betrug 0,48 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der gesamte Schaden wir auf mindestens 20000 Euro beziffert.

Stuhr - Pkw aufgebrochen

Am Donnerstag zwischen 03.00 Uhr und 17.00 Uhr haben Unbekannte in der Delmenhorster Straße in Groß Mackenstedt einen Transporter aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die seitliche Schiebtür. Aus dem Fahrzeuginneren wurden Matten, Werkzeuge und Spanngurte entwendet. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Syke - Ohne Versicherungsschutz

In der Nacht zum Freitag gegen kontrollierte eine Polizeistreife auf der Barrier Straße einen Pkw Audi. Der 44-jährige Fahrer aus Bremen konnte keinen gültigen Versicherungsnachweis erbringen. Auch der 38-jährige Halter und Beifahrer im Pkw, konnte den Nachweis nicht erbringen. Die Weiterfahrt wurde den Bremern untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

