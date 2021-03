Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Beim Linksabbiegen in Gegenverkehr 24.3.21, 8 Uhr

Villingen (ots)

Vier Autoinsassen sind am Mittwochmorgen bei einem Unfall am Außenring leicht verletzt worden. Sie kamen alle mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Eine 38 Jahre alte VW-Fahrerin kam vom Habsburgerring und wollte nach links auf den Außenring fahren. Dabei beachtete sie nicht einen entgegenkommenden Mercedes, der mit einem Elternpaar und einem dreijährigen Kind besetzt war. Beide Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei geht von einem Schaden deutlich über 10.000 Euro aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell