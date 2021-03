Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Trossingen (Lkr. Tuttlingen) Vermessungsfahnen aus dem Boden gerissen (19.03.-21.03.2021)

Trossingen (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag auf einem Bauplatz in der Sommerhalde mehrere Vermessungsfahnen aus dem Boden gerissen. Die Erdbaufirma, die am Dienstag mit den Aushubarbeiten beginnen wollte, muss nun noch einmal eine Vermessung auf dem Gelände durchführen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Trossingen, Tel. 07425-3386-0, erbeten.

