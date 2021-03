Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Geparktes Auto erheblich beschädigt (23.03.2021)

Tuttlingen (ots)

Unfallflucht beging ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, nachdem er am Dienstag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr einen am Fahrbahnrand in der Rudolf-Diesel-Straße (beim Real-Markt) geparkten Seat gestreift und massiv beschädigt hatte. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell