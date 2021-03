Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Drei unbekannte Täter legen im Bereich einer Bushaltestelle Feuer - Polizei bittet um Hinweise

Stockach, Landkreis Konstanz (ots)

Drei derzeit noch unbekannte jugendliche beziehungsweise heranwachsende Täter haben am späten Dienstagabend unter Zuhilfenahme von Kartons im Bereich einer Bushaltestelle in der Heinrich-Fahr-Straße Feuer gelegt. Zwei zufällig in der Nähe befindliche Person bemerkten gegen 22.45 Uhr das Feuer. Als die Personen sich den drei dunkel und mit Kapuzen-Hoodies bekleideten jungen Tätern näherten, flüchteten diese sofort. Das aufkeimende Feuer konnte von den beiden aufmerksamen Personen gelöscht werden. Zu einem Sachschaden war es nicht gekommen. Eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern durch eine verständigte Polizeistreife verlief negativ. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um weitere Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell