Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach- Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Mudersbach (ots)

Am 25.01.2021, gegen 10:45 Uhr wollte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer in eine Parktasche auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Mudersbach OT Niederschelderhütte einparken. Dabei touchierte er den abgestellten Pkw eines 72-jährigen Mannes. Das Fahrzeug wurde beschädigt; Sachschaden insgesamt ca. 1200EUR. Der 30-Jährige verließ jedoch die Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststelllungen zu seiner Beteiligung zu ermöglichen. Er konnte im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ermittelt werden; ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

