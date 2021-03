Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Fiesta macht sich selbständig 22.3.21

Donaueschingen (ots)

In der Herdstraße ist am Montagnachmittag ein Auto aufgefallen, dass vor einem dortigen Hotel quer stand und führerlos war. Bei der Überprüfung durch eine Polizeistreife bestätigte sich der Hinweis. Nach kurzer Zeit machten die Beamten die Halterin ausfindig, die sich in der Nähe aufhielt. Offenbar war an dem Auto die Handbremse nicht richtig angezogen, weshalb es sich selbständig machte und einige Meter die Straße hinunterrollte. Ein Schaden entstand bei dem Versehen glücklicherweise nicht. Die 42-jährige Autofahrerin wurde ermahnt.

