Mit Rauchgasvergiftungen mussten zwei Männer nach einem Brand in der Frauenstraße ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Rauchverbot im Zimmer missachtete am Samstagabend ein 45 Jahre alter Mann. Dabei setzte er gegen 19.00 Uhr mit seiner glimmenden Zigarette versehentlich das Bettzeug in Brand. Als ein Rauchmelder auslöste, wurde ein 26-jähriger Hausbewohner auf das Feuer im zweiten Stock des Gebäudes aufmerksam. Er rettete den körperlich eingeschränkten 45-Jährigen aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich und begann mit der Brandbekämpfung. Die Ulmer Feuerwehr brachte den Mann dann vollends in Sicherheit. Die beiden Männer zogen sich leichte Rauchgasvergiftungen zu, weshalb sie zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Schaden in dem Zimmer hält sich mit ca. 1.000 Euro in Grenzen. Die Frauenstraße war bis ca. 20.00 Uhr zwischen Einmündung Neue Straße und Bockgasse für den Verkehr gesperrt.

