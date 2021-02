Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Brand in Schnellrestaurant

Lediglich Sachschaden entstand bei einem Brand in einem Schnellrestaurant

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 16.30 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einer starken Rauchentwicklung in der Bahnhofstraße gerufen. Vor Ort konnte ein Brand in einem Schnellrestaurant festgestellt werden. Aufgrund von starker Rauchentwicklung mussten mehrere Wohnungen, die über dem Schnellimbiss lagen, evakuiert werden. Brandursächlich dürfte laut Feuerwehr ein technischer Defekt gewesen sein. Die Polizei nahm hierzu die Ermittlungen auf. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Das Gebäude wurde durch einen anwesenden Vertreter der Ortspolizeibehörde als unbewohnbar erklärt. Die Bewohner konnten bei Bekannte unterkommen. Die Feuerwehr Geislingen war mit 35 Einsatzkräften vor Ort.

