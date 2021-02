POL-GT: Erster Polizeihauptkommissar Andreas Koptik verlässt die Kreispolizeibehörde Gütersloh

Polizei Gütersloh

Kreis Gütersloh/ Rheda-Wiedenbrück (FK) - Personelle Veränderungen stehen bei der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück an. Erster Polizeihauptkommissar Andreas Koptik verlässt die Kreispolizeibehörde und damit auch den Wachleiterposten in Rheda-Wiedenbrück.

Landrat Sven-Georg Adenauer und Abteilungsleiter Polizei Leitender Polizeidirektor Christoph Ingenohl ließen sich eine persönliche Verabschiedung von EPHK Koptik nicht nehmen und gaben ihm nur die besten Wünsche mit auf den Weg. EPHK Andreas Koptik war knapp 23 Jahre in der Kreispolizeibehörde Gütersloh tätig. Landrat Sven-Georg Adenauer: "Wir verabschieden einen erfahrenen und verantwortungsbewussten Mitarbeiter. Als Behördenleiter bin ich stolz, dass sich Herr Koptik für den Aufstieg in den höheren Dienst qualifiziert hat." "Den Kreis Gütersloh nach all den Jahren zu verlassen, fällt mir ehrlicherweise nicht leicht. Es war eine tolle Zeit, mit der ich viele gute Erinnerungen verbinde. Jetzt steht eine berufliche Veränderung an, auf welche ich mich sehr freue und welche durch die im Kreis Gütersloh gesammelten Erfahrungen mit geprägt wird.", so der Erste Polizeihauptkommissar Andreas Koptik.

Innerhalb der Kreispolizeibehörde Gütersloh hatte EPHK Koptik in den vergangenen Jahren mehrere Führungsfunktionen inne. Unter anderem war er Dienstgruppenleiter im Wachdienst, Leiter des Verkehrsdienstes, im Leitungsstab und zuletzt Wachleiter der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück. Jetzt steht ein nächster großer Schritt für EPHK Andreas Koptik an. Nach einer erfolgreichen Bewerbung auf eine Stelle im Rahmen des Modularen Aufstiegs verlässt EPHK Koptik den Kreis Gütersloh in Richtung LAFP (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheit). Die so genannte "Modulare Qualifizierung" ermöglicht erfahrenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auch ohne Masterstudium den Aufstieg in den höheren Dienst der Polizei NRW. Leitender Polizeidirektor Christoph Ingenohl: "Ich wünsche Herrn Koptik alles Gute für die berufliche Weiterentwicklung und die damit verbundenen Herausforderungen."

