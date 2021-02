Polizei Gütersloh

POL-GT: Betrüger versuchen die Angst vor Corona zu nutzen - informieren Sie sich!

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Die Angst vor dem Coronavirus nutzen Betrüger derzeit immer wieder, um ihre Mitmenschen um ihr Geld zu bringen. Meist agieren die Betrüger am Telefon. Die Maschen der Betrüger sind sehr vielfältig und spielen gezielt mit den Ängsten der Menschen. Derzeit werden vor allem ältere Menschen von Unbekannten angerufen, welche sich als Ärzte, Pflegepersonal, Polizisten oder Mitarbeiter von Impfzentren ausgeben. Die momentan häufig vorkommende Masche der Betrüger, welche am Telefon nur auf das Geld der arglosen Menschen abgesehen haben, sind sogenannte "Corona-Schockanrufe". Dabei meldet sich beispielsweise ein unbekannter Arzt am Telefon und bittet um Geld, um einen an Corona erkrankten Angehörigen eine private, hochpreisige Behandlung zukommen zu lassen. Die Betrüger am Telefon häufig fünfstellige Beträge. In den überwiegenden Fällen sind die Angehörigen nicht erkrankt und es wird ähnlich wie beim Enkeltrick agiert. Die Polizei warnt! Beenden Sie solche Gespräche unmittelbar! Legen Sie auf uns lassen Sie sich nicht verunsichern. In ähnlichen Fällen haben die Betrüger am Telefon Impfstoff angeboten und hohe Summen dafür verlangt. Es handelt sich um einen betrügerischen Anruf. Impfstoffe sind auf dem freien Markt derzeit nicht verkäuflich. Lassen Sie sich auf keinerlei Verkaufsgespräche ein. Seriös ist dieses Verhalten auf gar keinen Fall.

- Beenden Sie ein Gespräch sofort, wenn Ihnen Impfstoff angeboten wird. - Geben Sie keine Kontodaten an Fremde heraus. - Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. - Sie sind bereits den Betrügern auf den Leim gegangen? Melden Sie den Vorfall der Polizei über den Polizeiruf 110 oder bei einer Polizeiwache in der Umgebung.

Weitere Präventionstipps rund um Corona finden Sie außerdem hier: https://polizei.nrw/betrug-mit-dem-corona-virus .

