Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Heyden: Roller angezündet - Totalschaden

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

An der Straße Am Hövel im Ortsteil Heyden haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen, 2. Dezember, gegen 1.10 Uhr ein Kleinkraftrad angezündet und dadurch einen Totalschaden verursacht.

Eine Anwohnerin, die durch einen lauten Knall geweckt worden war, bemerkte das brennende Fahrzeug auf einer Grünfläche. Sie verständigte Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand, doch das Feuer hatte den Roller vollständig zerstört. Der 60-jährige Halter hatte ihn am Dienstag gegen 15 Uhr an der Straße Am Hövel geparkt.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jn)

