POL-RBK: Overath - Pkw-Diebe hatten es auf zwei Toyotas abgesehen

In der Nacht auf Mittwoch (19.02.) wurde in Immekeppel ein weißer Toyota Auris entwendet.

Der Besitzer hatte seinen Wagen am Vorabend um 21 Uhr an der Straße Haus Thal, kurz vor der Einmündung Weierberg, auf einer öffentlichen Parkfläche abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 05:40 Uhr wieder seinen Wagen benutzen wollte, war er nicht mehr da. Der Wagen ist rund 7 Jahre alt. Es wurde eine Fahndung nach dem gestohlenen Wagen eingeleitet.

In der gleichen Nacht wurde in der gleichen Straße auf dem Gelände eines Autohauses ein Dreiecksfenster eines SUV der Marke Toyota herausgehebelt. An diesem Fahrzeug versuchten die Täter offenbar die Lenkradkralle aufzubrechen, die als Diebstahlsicherung angebracht war. Vermutlich wollten sie auch dieses Fahrzeug entwenden, scheiterten jedoch an der Sicherung. Zur Spurensicherung wurde zu diesem Tatort der Erkennungsdienst gerufen.

Wer Hinweise zu diesen Taten geben kann, wendet sich bitte an die Polizei unter Tel. 02202 205-0. (ct)

