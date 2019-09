Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wirges. Sachbeschädigung an PKW

Wirges (ots)

In der Zeit vom 18.09.19, 21:30 Uhr bis 19.09.19, 06:30 Uhr wurde in Wirges in der Friedrichstraße ein PKW beschädigt. Unbekannte Täter besprühten das Fahrzeug mit Farbe und wickelten es anschließend mit Frischhaltefolie ein. Hinweise erbittet die Polizei Montabaur, Telefon 02602/92260.

