Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht mit dunkelblauem Audi A6

GeorgsmarienhütteGeorgsmarienhütte (ots)

Die Polizei Georgsmarienhütte bearbeitet derzeit eine Unfallflucht, die sich in der Nacht zu Dienstag an der Ecke Bielefelder Straße/Hohe Linde ereignete. Der Fahrer oder die Fahrerin einer älteren dunkelblauen Audi A6 quattro mit Hildesheimer Kennzeichen (HI-XXXX)bog vermutlich gegen 00.20 Uhr von der Bielefelder Straße nach links in die Straße Hohe Linde ab. Hierbei prallte die Limousine gegen einen am Straßenrand befindlichen Blumenkübel aus Beton und wurde dort in der Folge vom Unfallverursacher verschlossen zurückgelassen. Wie sich herausstellte, waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen Tage zuvor in Hannover gestohlen worden. Wer Hinweise zum Fahrzeug oder den Insassen geben kann, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

