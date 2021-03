Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Brand in Dehnfuge 24.3.21, 10 Uhr

Villingen (ots)

Die Feuerwehr Villingen ist am Mittwochmorgen wegen eines Brandes an zwei Garagen ausgerückt. An der Schelmengaß ist es aus noch ungeklärter Ursache in einer Dehnfuge zwischen zwei zusammengebauten Garagen zu einem Schwelbrand mit einer sichtbaren Rauchentwicklung gekommen. Ein Gefahr für die dortigen Wohnhäuser bestand dadurch aber nicht. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen angerückt. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell