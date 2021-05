Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Nächtlicher Vandalismus an geparkten Fahrzeugen

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend gegen 23:00 h beobachtete ein Zeuge auf der Märkischen Straße eine Gruppe Jugendliche, die sich an mehreren Autos zu schaffen machte. Unter anderem traten zwei junge Männer aus der Gruppe die Außenspiegel dort ab geparkter PKW ab. Eine zeitnah eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte in Tatortnähe sechs Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren stellen. Bei anschließender Sachverhaltsaufnahme wurden an mindestens vier PKW erhebliche Schäden festgestellt. An den Fahrzeugen waren teilweise die Außenspiegel komplett abgetreten oder beschädigt. An zwei PKW wurde der Lack zerkratzt. Als Gesamtsachschaden wird von der Polizei ein Betrag in vierstelliger Höhe geschätzt. Einem 17jährigen und einem 18jährigen Blomberger aus der oben genannten Gruppe können die Straftaten zugeordnet werden. Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer werden gebeten sich mit der Polizei in Blomberg, Tel. 05235 96930, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell