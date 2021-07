Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Brand in Silo - Rettungskräfte im Großeinsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.07.2021, kam es in einem holzverarbeitenden Betrieb in einem Weilheimer Ortsteil zu einem Brand in einem Spänesilo. Die eingebaute Löschanlage löschte das Feuer größtenteils, die Feuerwehr wurde hinzugerufen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des THW waren im Einsatz. Das betroffene Silo musste entleert werden. Am Gebäude dürfte kein Sachschaden entstanden sein.

