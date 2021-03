Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fahrzeug bei Poserkontrolle sichergestellt

Bei einer Poserkontrolle des Verkehrsdienstes Weinsberg wurde am Donnerstag ein Fahrzeug sichergestellt. Insgesamt wurden in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 23.30 Uhr in der Heilbronner Innenstadt 14 PKW einer intensiven Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass an sechs dieser Autos die Betriebserlaubnis erloschen war. Eines der Fahrzeuge, ein BMW, wurde sichergestellt und am Freitag dem TÜV vorgestellt. Außerdem wurde ein Handyverstoß geahndet und eine Meldung an die Führerscheinstelle geschrieben.

A81/ Untergruppenbach: Unfall auf der Autobahn

Schäden in Höhe von knapp 22.000 Euro entstanden am späten Mittwochabend bei einem Unfall auf der A81 bei Untergruppenbach. Eine 23-Jährige fuhr mit ihrem Opel gegen 23 Uhr in Richtung Stuttgart. Die junge Frau fuhr zunächst auf der mittleren Spur, wechselte dann allerdings auf den linken Fahrstreifen. Aus unbekannter Ursache prallte ihr Fahrzeug nach dem Spurwechsel gegen die Mittelleitplanke und geriet daraufhin ins Schleudern. Ein 39-Jähriger konnte seinen Audi nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Opel. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch Trümmerteile beschädigt. Die Opel-Fahrerin und der Lenker des Audis wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn in Richtung Stuttgart musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Leingarten: Fahrzeug überschlagen

Auf der Landstraße zwischen Leingarten und Heilbronn-Kirchhausen wurde am Donnerstagmorgen eine 30-Jährige bei einem Unfall verletzt. Der VW der Frau geriet nach einer Linkskurve aus unbekannten Gründen ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet in den Grünstreifen und überfuhr zunächst einen Leitpfosten. Danach fuhr der Golf eine Böschung hinauf, streifte einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn abgewiesen. Dabei überschlug sich der Wagen zweimal und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die 30-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ihr VW musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstanden Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Neckarsulm machen können. Gegen 14.20 Uhr fuhren ein 31-Jähriger in seinem Audi und ein 43-Jähriger auf einem Leichtkraftrad auf der NSU-Straße in Richtung Bad Friedrichshall. Etwa 100 Meter vor dem Ortsausgang, an der Stelle, wo sich die Fahrbahn von zwei auf eine Spur verengt wollte der Fahrer des Audis seinen Wagen wenden und stieß dabei mit dem Rollerfahrer zusammen. Dieser wurde bei der Kollision verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstanden Schäden in Höhe von knapp 4.000 Euro. Da sich die Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang unterscheiden, hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise werden vom Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Obersulm: Mazda beschädigt und auf und davon

Eine unbekannte Person beschädigte am Donnerstagmorgen einen in Obersulm geparkten Mazda. Der Wagen stand in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Bankfiliale in der Straße "Am Ordensschloß". In diesem Zeitraum muss der Fahrer oder die Fahrerin des davor geparkten dunklen Kleinwagens beim Ausparken gegen die Stoßstange des Mazdas gestoßen sein und diese dabei beschädigt haben. Es entstanden Schäden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin haben, werden gebeten diese dem Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Heilbronn: Junger Mann von Unbekannten angegriffen - Zeugen gesucht

Ein 25-Jähriger musste am frühen Freitagmorgen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem Unbekannte ihn in Heilbronn-Klingenberg angegriffen hatten. Der junge Mann wurde gegen 3 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße von einer fünfköpfigen Personengruppe nach Zigaretten gefragt. Nachdem der 25-Jährige dies verneinte, ging eine der unbekannten Personen mit einem Gegenstand auf den Mann los. Dieser wehrte diesen Angriff zunächst ab, wurde dann aber auch von den anderen umstehenden Personen angegriffen und zusammengeschlagen. Der verletzte 25-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zu den unbekannten Personen machen können. Hinweise werden vom Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegengenommen.

