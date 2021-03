Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis/Autobahn A6

Heilbronn (ots)

Hohenlohekreis

3 Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf der Autobahn A6, Gem. Bretzfeld

Am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Kleintransporters die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim. Aus bislang noch unbekannter Ursache fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich der Kleintransporter im Sattelauflieger und wurde noch 100 m mitgeschleift, ehe er sich von alleine löste und in einer Nothaltebucht stehen blieb. Der Fahrer des Kleintransporters wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt. Ein Hubschrauber verbrachte ihn ins Krankenhaus nach Ludwigsburg. Seine beiden 45- und 36-jährigen Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund weitläufig verteilter Trümmerteile musste die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim bis ca. 21:00 Uhr voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Verkehrspolizeidirektion Weinsberg unter 07134/5130 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell