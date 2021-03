Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neudenau-Herbolzheim: Mit dem Auto über den Sportplatz

Ein Unbekannter fuhr am Montagabend mit einem PKW über einen Sportplatz in Neudenau-Herbolzheim und hinterließ dabei tiefe Spuren auf dem Spielfeld. Eine Zeugin hatte in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 22.15 Uhr ein unbeleuchtetes Auto auf dem Sportgelände Kreise ziehen sehen. Da das Fahrzeug und dessen Fahrer bislang nicht ermittelt werden konnten, hofft die Polizei auf weitere Zeugen. Hinweise werden vom Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 92000 entgegengenommen.

