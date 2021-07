Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Führerschein mit 1,4 Promille abgegeben

Freiburg (ots)

Breisach - Am Samstag, 10.07.2021, gegen 04:40 Uhr, wurde ein 24-jähriger Fahrzeugführer im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Rheinbrücke mit rund 1,4 Promille festgestellt. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie der Entzug der Fahrerlaubnis. An der selben Örtlichkeit wurde ein 21-jähriger Pkw-Lenker mit rund 0,6 Promille und ein 31-Jähriger mit rund 0,8 Promille kontrolliert. Beide erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Fahrverbot.

