Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Autofahrer verstorben

Legden (ots)

Verstorben ist ein 64-Jähriger am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall in Legden. Der Ahauser war gegen 05.35 Uhr in der Bauerschaft Wehr mit seinem Auto unterwegs und stieß dort auf dem Ochsenweg, am Fuße einer Brückenüberführung über die BAB A 31, mit einem entgegenkommenden Coesfelder zusammen. Der 30-Jährige fuhr in Richtung Ammeln. Als der Coesfelder unmittelbar nach der Kollision zu dem Fahrzeug des Ahausers kam, fand er diesen leblos im Fahrzeug vor. Der Rettungsdienst brachte den reanimationspflichtigen 64-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er wenig später verstarb. Der Unfall konnte als Todesursache ausgeschlossen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 1.800 Euro. Zur Unfallaufnahme wurden auch Experten des Unfallaufnahmeteams der Kreispolizeibehörde Borken eingesetzt.

