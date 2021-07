Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Fahrlässige Brandstiftung - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Samstag, 10.07.2021, gegen 23:15 Uhr, gerieten mehrere Müllsäcke und ein Busch In der Breite in Umkirch in Brand. Die Brandursache ist bislang unklar. Möglicherweise entstand der Brand durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe. Die Freiwillige Feuerwehr Umkirch war mit 22 Einsatzkräften vor Ort.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 aufzunehmen.

