Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Schaufensterscheibe bei Auseinandersetzung zu Bruch gegangen & Pkw macht sich selbstständig

Aalen (ots)

Leutenbach - Weiler zum Stein: Unfallflucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Montagmorgen gegen 7:15 Uhr an der Einmündung Gollenhofer Straße / In der Steige. Ein bisher unbekannter Autofahrer bog von der Gollenhofer Straße nach links in die Straße In der Steige ab und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 54-jährigen VW-Fahrers, der von der Schwaikheimer Straße in Richtung In der Steige unterwegs war. Dieser musste, um eine Kollision zu verhindern, nach rechts ausweichen und kollidierte anschließend mit dem rechten Vorderrad mit dem Randstein. Sein Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Schaufensterscheibe geht bei Auseinandersetzung zu Bruch - Mann schwer verletzt

Am Montagnachmittag kurz vor 17:30 Uhr kam es an der Ecke Turmstraße / Marktstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 45 und 47 Jahren. Im Verlauf des Streits fielen die beiden Männer in eine dortige Schaufensterscheibe, die dabei zu Bruch ging. Der 45-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, er musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 47 Jahre alte Mann zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. An der Schaufensterscheibe entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier zu melden.

Schorndorf-Weiler: Pkw macht sich selbstständig - Fahrer schwer verletzt

Ein 32 Jahre alter Opel-Fahrer parkte seinen Pkw am Montagmorgen gegen 6:30 Uhr in der Lortzingstraße in abschüssiger Richtung, ohne diesen hierbei ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Kurz darauf machte sich das Auto selbstständig und streifte einen geparkten VW Transporter. Als der 32-Jährige dies bemerkte, versuchte er sein Fahrzeug anzuhalten, hierbei wurde er vom fahrerlosen Auto erfasst und schwer verletzt. Anschließend rollte das Auto noch gegen eine Scheune und kam dort zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf 8500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell