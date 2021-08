Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, Heckenbrand, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Aalen (ots)

Heuchlingen: Verkehrsunfall

Ein 29-jähriger Mazda-Fahrer wollte am Sonntagabend gegen 17:45 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Leinzeller Straße nach links abbiegen. Dabei übersah er eine bevorrechtigte 26-jährige Skoda-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro entstand.

Lorch: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Donnerstag und Sonntag Zugang zu einem Wohnhaus im Osterfeld. Anschließend durchsuchte er das Gebäude und entwendete Modeschmuck in bislang unbekannten Wert. Zudem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07171 3580 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 21-jähriger Audi-Fahrer war am Sonntagmorgen gegen 01:50 Uhr auf der B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes Rotenbach kam er in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und krachte gegen zwei Richtungstafeln sowie eine Parkplatzbeschilderung. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Am Freitagvormittag gegen 09:10 Uhr wollte eine 21-jährige Mini-Fahrerin in der Lindenhofstraße ausparken. Dabei übersah sie einen 30-jährigen Smart-Fahrer, der die Lindenhofstraße stadtauswärts befuhr. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die 21-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Hüttlingen: Unfall beim Überholen

Drei Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend auf der B19 zwischen Abtsgmünd und Hüttlingen ereignete. Ein 18 -Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit seinem Opel in Richtung Hüttlingen unterwegs, als er einen Vorausfahrenden überholen wollte. Das Überholmanöver musste er jedoch aufgrund Gegenverkehrs abbrechen, sodass er abbremste, jedoch nicht mehr einscheren konnte. Es kam schließlich zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Dacia, der von einem 67-Jährigen gelenkt wurde. Er, sein 49 Jahre alter Beifahrer sowie eine 46 Jahre alte Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Verursacher sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Zu Versorgung der Verletzten befanden sich drei Rettungswagen- sowie eine Notarztbesatzung im Einsatz.

Westhausen: Heckenbrand

Die Feuerwehr Westhausen rückte am Sonntagabend mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften zu einem Heckenbrand in die Industriestraße Ecke Wiesenweg aus. Dort geriet gegen 21.15 Uhr eine Thujahecke in Brand und brannte auf rund 15 Metern nieder. In diesem Zusammenhang fiel ein etwa 12- bis 16-jähirger Junge auf, der sich an der Hecke mit einem weißen Fahrrad aufhielt und sich dann Richtung Breitweg entfernte. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Weitere Hinweise auf den Jungen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Vorfahrt missachtet

In der Schwäbischen Albstraße missachtete am Sonntag gegen 16.15 Uhr ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt einer 31 Jahre alten Golf-Fahrerin. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Oberkochen: 27-Jähriger leistet Widerstand

Gegen 18:30 Uhr kam es am Sonntagabend im Gerhart-Hauptmann-Weg zu Streitigkeiten zwischen Nachbarn. Dabei beleidigte ein 27-jähriger fortwährend seinen Nachbarn und klopfte ständig an dessen Tür. Eine Polizeistreife ermahnte den 27-Jährigen zur Ruhe und drohte für den Widerholungsfall die Ingewahrsamnahme an. Gegen 20:30 Uhr kam es erneut zu einem Polizeieinsatz, da sich der 27-Jährige weiterhin aggressiv gegenüber seinem Nachbar verhielt. Erneut wurde eine Streife an die Örtlichkeit entsandt. Der 27-Jährige wurde angetroffen und sollte von den Beamten in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen leistete der Mann vergeblich Widerstand. Auch in Polizeigewahrsam leistete der Mann erneut Widerstand gegen die Beamten. Letztlich wurde er aufgrund seines Verhaltens in eine Fachklinik überführt.

