POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehr verhindert Schlimmeres - Körperletzung - Unfälle

Waiblingen-Neustadt: Fußgänger gefährdet - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Vorfall am Sonntag kurz nach 11 Uhr in der Neustadter Hauptstraße. Ein bisher unbekannter BMW-Fahrer fuhr die Neustadter Hauptstraße in Richtung Waiblingen-Mitte entlang. Kurz vor der Einmündung Pfarräcker überholt er einen roten Kombi. Hierbei wäre es beinahe zur Kollision mit einem Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt samt Kinderwagen die Straße überquerte, gekommen. Dieser musste letztlich einen schnellen Schritt auf die dortige Verkehrsinsel machen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Beim BMW soll es sich um einen schwarzen Z4 mit Münchener Zulassung handeln, der Fahrer soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. Zeugen, insbesondere der Fahrer des roten Kombi, der vom BMW überholt wurde, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mi dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Remshalden-Grunbach: Feuerwehreinsatz

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Brand am Sonntagabend im Bereich Fliederweg / Panoramastraße. Ein Grill, der nach der Benutzung in der Nähe einer Thuja-Hecke abgestellt wurde, setzte diese letztlich in Brand. Anschließend griff das Feuer auf eine Gartenhütte über, wodurch zudem die Fassade eines angrenzenden Hauses beschädigt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Remshalden konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern.

Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Einbruch in Kiosk

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Kiosk in der Bahnhofstraße einzubrechen. Da die Täter allerdings nicht ins Innere des Gebäudes gelangten, wurde letztlich auch nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße gesucht

Am Samstagabend gegen 23:20 kam es in der Bahnhofstraße zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten dazwischen gingen und die Personen trennen wollten, wurde einer der Beamten am Kopf getroffen und hierbei dessen Brille beschädigt. Ein 27-jähriger Mann, von dem die Auseinandersetzung ersten Erkenntnissen zufolge ausging, musste im Krankenhaus behandelt werden. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch unklar. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Auenwald: Handfeste Auseinandersetzung

Ein 29-jähriger Mann wurde am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr bei einer Auseinandersetzung bei einer Veranstaltung auf Schloss Ebersberg erheblich im Gesicht verletzt. Vorausgegangen war ein verbaler Streit zwischen dem 29-Jährigen und einem weiteren Gast. Es kam im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung ein 55-jähriger Mann hinzu, der dem 29-Jährigen unvermittelt mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Das Opfer musste anschließend vom Rettungsdienst medizinisch versorgt wurde. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Althütte: Betrunkene Radfahrerin

Eine 48-jährige Fahrradfahrerin lag am Sonntag gegen 1.25 Uhr in der Hauptstraße verletzt am Boden. Sie wurde dort von Passanten vorgefunden, die den Rettungsdienst alarmierten, sodass sie versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden konnte. Die 48-Jährige war vermutlich infolge Alkoholeinwirkung mit ihrem Rad gestürzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen sie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und in diesem Zusammenhang eine Blutuntersuchung veranlasst.

