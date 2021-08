Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto stark beschädigt & brennender Papiercontainer

Aalen (ots)

Waiblingen: Auto stark beschädigt - Zeugen gesucht

Am Samstag in der Zeit zwischen 6:45 Uhr und 18:55 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Täter einen im Schneiderweg am Fahrbahnrand geparkten Opel im Bereich der Heckklappe und der Beifahrerseite und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Plüderhausen: Brennender Papiercontainer

Aufgrund eines brennenden Papiercontainers in der Straße Im Aichenbachhof musste die Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen am Montagmorgen gegen 5 Uhr mit acht Einsatzkräften ausrücken. Der Container konnte schnell gelöscht werden. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

