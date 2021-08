Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kleintransporter mit Anhänger umgekippt

Aalen (ots)

Gem. Fellbach, B 14 - Kleintransporter mit Anhänger umgekippt

Am Sonntag gegen 20:15 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit einem ausländischen Kleintransporter Ford die B 14 von Stuttgart in Richtung Backnang. Er hatte einen PKW-Anhänger, auf dem sich ein PKW Renault befand, angehängt. Kurz vor der Anschlussstelle Waiblingen-Süd geriet der Anhänger ins Schlingern und schaukelte sich derart auf, dass der 52-Jährige die Kontrolle über das Gespann verlor. Der Kleintransporter schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und überschlug sich zwei Mal, bevor er an der Böschung auf der Seite liegen blieb. Auch der Anhänger kippte um und blieb auf dem Standstreifen liegen. Neben dem 52-jährigen Fahrer befanden sich vier weitere Männer in dem Kleintransporter. Alle fünf Insassen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Da der 52-Jährige für dieses Gespann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen der B 14 gesperrt werden. Diese Sperrung konnte um 23:45 Uhr aufgehoben werden. Während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung passierten zahlreiche Verkehrsteilnehmer die mit mehreren Streifenwagen, blinkenden Warnbaken und Pylonen abgesicherte Unfallstelle nicht mit einer gebotenen Geschwindigkeitsreduzierung. Zwei PKW und ein Kleintransporter beschädigten bei drei Folgeunfällen mehrere Warnbaken und Pylonen. In einem Fall entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell