Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Containerbrand - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall-Sulzdorf - Containerbrand

Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 01 Uhr ein Abfallcontainer einer Fabrik im Blätteräcker in Sulzdorf. Der Container war u.a. auch mit Lackabfällen befüllt. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit 9 Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz vor Ort und hatte den Brand schnell im Griff. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Obersontheim - Fußgänger schwer verletzt

Ein 19-jähriger Fußgänger überquerte am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr den Fußgängerüberweg in der Hauptstraße in Obersontheim aus einer dunklen Stelle heraus und wurde hierbei von einem 16-jährigen Leichtkraftradfahrer übersehen. Der Fußgänger wurde schwer - der 125er-Fahrer leicht verletzt. Beide Beteiligte wurden in ein Krankenhaus zur weiteren Versorgung verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell