POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Verkehrsunfälle

Gem. Weinstadt-Endersbach: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Freitag gegen 16:50 Uhr befuhr eine 72-Jährige die Landesstraße 1201 von Strümpfelbach in Richtung Endersbach mit ihrem PKW Daimler. An der Einmündung der Landesstraße 1199 wollte sie nach links in Richtung Stetten abbiegen und missachtete dabei den Vorrang eines aus Richtung B 29 kommenden 69-jährigen Motorradfahrers. Durch die Kollision stürzte der 69-Jährige mit seinem Motorrad und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 17.000 Euro.

Backnang - Auffahrunfall am Fußgängerüberweg

Am Freitag gegen 23:15 Uhr ereignete sich an einem Fußgängerüberweg in der Stuttgarter Straße ein Auffahrunfall. Ein 20-Jähriger war mit seinem PKW VW Golf aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt anhaltenden PKW VW Touran eines 60-Jährigen aufgefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

