Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Diebstahl eines VW Multivan T5 gesucht

Neubrandenburg (ots)

In der Zeit von 17:15 Uhr bis 18:40 Uhr des 04.06.2021 wurde in Neubrandenburg ein Fahrzeug des Herstellers und des Typs VW Multivan T5 von einem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Mirabellenstraße entwendet.

Der Transporter ist 16 Jahre alt, silberfarben und ist auf der Kofferraumklappe mit der Aufschrift "Twenty" versehen. Der Schaden wird derzeit auf 10.000 EUR geschätzt.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Transporters. Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395 - 5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell