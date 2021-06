Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden durch Brand einer Arbeitsmaschine in Demmin

Demmin (ots)

In den Morgenstunden des 04.06.2021 kam es auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Demminer Stadtteil Meyenkrebs zu einem Brand. Während Firmenmitarbeiter an einer dieselbetriebenen Schreddermaschine arbeiteten, geriet diese nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Das Feuer konnte durch den Einsatz von 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Demmin gelöscht werden. Der Firma entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell