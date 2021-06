Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffahrunfall mit verletztem Kind

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede-

Nach einem Verkehrsunfall an der Cheruskerstraße brachte ein Rettungswagen heute, 01.06.2021, einen jungen Radfahrer mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein 11-jähriger Bielefelder fuhr mit seinem Fahrrad gegen 13:25 Uhr von der Uthmannstraße auf die Cheruskerstraße und weiter in Richtung Gütersloher Straße. Ein 86-jähriger Renault-Fahrer aus Bielefeld fuhr auf den vor ihm fahrenden Radfahrer auf, so dass der 11-Jährige zu Fall kam und dabei Schürfwunden an Armen und Beinen erlitt.

Rettungskräfte versorgten den 11-Jährigen am Unfallort und brachten ihn ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme von 13:35 Uhr bis 14:25 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

