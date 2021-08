Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Ingewahrsamnahme

Aalen (ots)

Vellberg: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen gegen 03:15 Uhr fuhr ein 34-jähriger VW-Fahrer auf der Straße Am Zwinger. Dabei kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Von dieser wurde er abgewiesen und kam von einem Wohnhaus zum Stehen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurde der 34-Jährige schlafend in seinem Fahrzeug angetroffen, die Beamten stellten fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht näher beziffert werden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Freitagmorgen zwischen 08:15 Uhr und 09:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mercedes auf einem Parkplatz in der Weilerwiese. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Untermünkheim: Schwerer Unfall auf der Autobahn

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr kam es auf der A6 bei Untermünkheim zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Audi-Fahrerin fuhr auf der A6 in Richtung Heilbronn. Dabei überholte sie einen 22-jährigen Honda-Fahrer, welcher den linken Fahrtstreifen befuhr, auf dem rechten Fahrstreifen. Als die 20-Jährige ein weiteres Fahrzeug überholen wollte und dazu auf den linken Fahrstreifen wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 22-Jährigen, der bereits auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Beide Fahrzeuge kamen durch den Crash von der Fahrbahn ab. Der 22-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht, seine 45-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 500 Euro. Die Feuerwehr war zur Rettung der Personen aus den Fahrzeugen mit 25 Personen und sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Ilshofen: Alkoholisierter Rollerfahrer bei Sturz verletzt

Ein Zeuge meldete sich am Samstagabend gegen 21:30 Uhr bei der Polizei Crailsheim und teilte mit, dass er soeben auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dörmenz und Großallmerspann einen gestürzten Rollerfahrer aufgefunden habe. Der 73-järhige Rollerfahrer war vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung gestürzt. Dabei hatte sich der Senior schwer verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Crailsheim: Einsatz wegen Ruhestörung endet mit Ingewahrsamnahme

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Beamte des Polizeireviers Crailsheim wegen einer Ruhestörung in die Alte Dorfstraße gerufen. Als die Ordnungshüter dort gegen 23:30 Uhr eintrafen, stellten sie einen 38-Jährigen Mann fest. Dieser weigerte sich, Angaben zu seiner Person zu machen und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Als die Beamten den Mann festhielten, versuchte sich der 38-Jährige sofort den Maßnahmen der Beamten zu entziehen. Daraufhin musste er zu Boden gebracht werden. Auch hier wehrte sich der Mann weiterhin massiv, wobei auch ein Beamter verletzt wurde. Letztlich mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen, um den 38-Jährigen zu überwältigen. Während des Vorfalls beleidigte der Störenfried die Beamten fortwährend und drohte ihnen mit Gewalt. Er wurde in Gewahrsam genommen. Der Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell