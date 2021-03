Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach, Prinzbach - Unter Alkohol, Zeugen gesucht

Biberach (ots)

Ein 25-Jähriger fuhr am Mittwochabend mit seinem Audi auf der K 5353 in Biberach in den Straßen "Dörfle" und "Bergle" und verunfallte hierbei alleinbeteiligt. Möglicherweise wegen der Kombination aus nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit etwa 1,4 Promille prallte der Mittzwanziger gegen 20:30 Uhr gegen eine linksseitige Leitplanke, schrammte entlang einer rechtsseitigen Fahrbahnbegrenzung und kam schließlich auf Höhe einer Begrenzungsmauer zum Stillstand. Die Beamten des Reviers Haslach nahmen den Führerschein des Audi-Lenkers in Verwahrung und ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Wagens. Der 25-Jährige verletzte sich glücklicherweise nicht bei dem Unfall. Es entstand ein Sachschaden am Auto in Höhe von rund 15.000 Euro sowie ein Schaden von etwa 500 Euro an der Leitplanke. Wer Beobachtungen zu diesem Vorfall gemacht hat, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell