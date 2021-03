Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wohnhausbrand in Oberbauerschaft

Hüllhorst (ots)

Zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus an der Salzstraße in Hüllhorst-Oberbauerschaft ist es am Freitag, 19. März, in den frühen Morgenstunden gekommen. Ob jemand verletzt wurde, ist noch unklar. Ein Bewohner des Hauses wird vermisst.

Gegen 4.50 Uhr erhielten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr Kenntnis von dem Feuer. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens brannte es offenbar vornehmlich im Erdgeschoss des nördlich der Straße gelegenen Hauses. Die Beamten konnten allerdings nur noch einen kurzen Blick in Teilbereiche der bereits verrauchten unteren Räumlichkeiten werfen.

Währenddessen trafen auch die Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes ein. Zur Ursache für das Feuer liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Hier laufen gegenwärtig die Ermittlungen der Beamten. Der Löscheinsatz ist bis auf eine Brandwache mittlerweile beendet.

