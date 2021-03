Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Serie von BMW-Aufbrüchen setzt sich fort

Bild-Infos

Download

Bad Oeynhausen (ots)

Bis zur Wochenmitte hat sich die Serie von BMW-Aufbrüchen in der Innenstadt fortgesetzt. Während die Täter aus vier Autos hochwertige Fahrzeugteile stahlen, hinterließen sie an zwei PKWs lediglich Sachschäden. Bereits am Wochenende hatte man der Polizei drei Autoaufbrüche der genannten Marke gemeldet.

Die neuerlichen sechs Taten dürften sich nach ersten Erkenntnissen in den Nachtstunden zu Dienstag und Mittwoch ereignet haben. Dabei gingen die Täter genauso wie am Wochenende ausnahmslos fachmännisch vor. Damit entsteht den Beamten der Eindruck, dass die Unbekannten die Fahrzeugteile im Zuge von Auftragsarbeiten entwendeten.

So war in der Südbahnstraße ein vor einer Pension stehender schwarzer BMW 2 betroffen. Hier entfernten die Unbekannten von Montagabend bis Mittwochmittag ein Lenkrad nachdem man den Wagen aufgebrochen hatte. Zudem agierten die Kriminellen weiter im nahen Umfeld. Während man in der Nacht zu Mittwoch in der Brucher Straße aus einem vor einem Einfamilienhaus stehenden weißen 1er BMW ein Lenkrad und ein Portemonnaie entwendete, löste man an einem schwarzen BMW X3 in der Anne-Frank-Straße lediglich die Blende des Armaturenbretts. Aufbruchspuren fanden sich im letzteren Fall nicht.

Ähnliches geschah in der Hagenstraße in Höhe der Hausnummer 3. Nachdem man hier die Dreiecksscheibe eines braunen 5er BMWs zertrümmerte und so ins Innere des Wagens gelangte, wurde ebenfalls lediglich die Blende des Armaturenbretts gelöst. Das Auto hatte seit Montagabend an Ort und Stelle gestanden. Wenige Meter entfernt, auf dem Parkplatz des Hauses mit der Nummer 16, baute man in den Nachtstunden zu Mittwoch nach Aufbruch eines grauen 5ers das Navigationssystem sowie den Beifahrerairbag aus. Zudem schlug man in der Schulstraße in derselben Nacht die Scheibe eines blauen BMW X1 ein. Als Beute nahm man Fahrer- und Beifahrerairbag sowie das Armaturenbrett mit sich.

Die Ermittler hoffen, dass Zeugen verdächtig wirkende Personen oder ein in der Umgebung abgestelltes Fahrzeug bemerkt haben. Hinweise werden unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell