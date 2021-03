Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Linienbus und Auto stoßen zusammen - Zeugen gesucht

Minden (ots)

Auf dem Klausenwall in Höhe der Vinkestraße touchierten am Dienstagmittag ein Linienbus sowie ein BMW. Aufgrund der nicht eindeutigen Verkehrssituation bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats um Hinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhren beide Fahrzeuge gegen 14 Uhr entlang der Kaiserstraße über die Weserbrücke und ordneten sich nebeneinander auf den Linksabbiegespuren in Richtung ZOB ein. Hier kam es laut Zeugenaussage zunächst aus dem Auto heraus zu einem verbalen Disput des 19-jährigen Mindener in Richtung des Busfahrers. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, fuhren beide Fahrzeugführer an. Nach Passieren der Linksabbiegespur wechselte der Busfahrer (32) von der linken auf die rechte Abbiegespur. Hierbei kam es zurseitlichen Kollision mit dem auf der rechten Fahrspur fahrenden BMW.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Minden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell