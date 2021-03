Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoaufbrüche beschäftigen Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

Vier Autoaufbrüche, drei davon in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander in der Innenstadt, wurden der Polizei in Bad Oeynhausen zu Beginn der Woche gemeldet. Dabei hatten es die Kriminellen bei drei ihrer Taten offenbar gezielt auf hochwertige BMW-Fahrzeugteile abgesehen. Anders verhielt es sich bei einem weiteren PKW-Aufbruch.

Nach ersten Ermittlungen gingen die Unbekannten in der Dr.-Wüstenfeld-Straße von Sonntag, 13 Uhr bis Montag, 9 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses stehenden grauen 3er BMW an und schlugen eine Scheibe ein. Aus dem Wagen ließen die Kriminellen das Lenkrad sowie das festeingebaute Navigationssystem mitgehen.

Nur wenige Meter entfernt wurde aus einem mitten auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz stehenden schwarzen BMW 1 im Zeitraum Samstag, 16 Uhr bis Montag 8.55 Uhr ebenfalls ein Lenkrad gestohlen. Auch hier schlugen die Diebe zuvor eine Scheibe ein.

Auch in der Wilhelmstraße zertrümmerten die Unbekannten eine Scheibe eines schwarzen BMW 3 um das Lenkrad sowie eine Spardose zu stehlen. Das Auto hatte seit Sonntag 18 Uhr bis zum Entdecken des Aufbruchs gegen 10.50 Uhr auf einem Hinterhofparkplatz gestanden.

Außerdem verschaffte man sich in der Straße "Am Klosterbrink" Zugriff auf das Innere eines Autos. Das Ziel hier ein Audi A3. Als dessen Besitzerin zu dem Wagen kam, bemerkte sie, dass die Türen auf bisher unbekannte Weise geöffnet worden waren. Die Beute dieses Mal unter anderem Bargeld. Das Auto hatte sich seit Sonntag, 19 Uhr bis Montag, 10 Uhr an Ort und Stelle vor einem Wohnhaus befunden.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

