Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann nach versuchtem Einbruch festgenommen

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Auf der Kölner Straße hat es heute am frühen Morgen einen versuchten Einbruch in ein Wohnhaus gegeben. Ein Mann wachte gegen 3.30 Uhr auf, weil er verdächtige Geräusche am Haus gehört hatte. Als er nachschaute, sah er zunächst eine Person, die von einer Leiter sprang und wegrannte. Anschließend sah er noch eine zweite Person, die offensichtlich ebenfalls flüchtete. Die Polizei konnte bei ihrer Fahndung einen tatverdächtigen Mann festnehmen. Die Ermittlungen gegen den 35-Jährigen aus Recklinghausen und einem möglichen Komplizen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell