Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Keller aufgebrochen in Friedberg

Friedberg (ots)

Keller aufgebrochen

Friedberg: In verschiedene Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses "Obere Liebfrauenstraße" drangen in der Nacht von Mittwoch (16.09.) auf Donnerstag (17.09.) Diebe ein. An mehreren Verschlägen knackten sie die Vorhängeschlösser auf und suchten nach Beute. In den meisten Kellern entdeckten sie keine lohnende Beute. Aus einem Verschlag ließen sie einen Yamaha-Receiver im Wert von ca. 150 Euro mitgehen, aus einem anderen Angelequipment, Bohrmaschine, Werkzeugkasten und Stichsäge im Wert von etwa 2000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt:

Wer hat zwischen Mittwoch (16.09.) und Donnerstag (17.09.) Verdächtiges in der Straße "Obere Liebfrauenstraße" bemerkt?

Gibt es Augenzeugen, die den Abtransport von Diebesgut im Laufe der Nacht beobachteten?

Fielen dabei verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge auf?

Bereits in der Nacht von Sonntag (13.09.) auf Montag (14.09.) suchten Langfinger die Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Seebach" auf. Hier entwendeten sie Fahrradzubehör, eine Luftpumpe,zwei Fahrradtaschen und ein Zelt im Wert von etwa 150 Euro. Am Montagvormittag verließen zwei Männer das Wohnhaus und führten vermutlich das Diebesgut mit sich.

Die beiden werden als ca. 20-jährig mit schwarzen Haaren und dunklerer Haut beschrieben. Einer der beiden habe mittellange, zum Zopf gebundene Haare gehabt. Die Haare des zweiten seien kurz gewesen. Auch hier bittet die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 um Zeugenhinweise.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

