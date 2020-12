FW-RE: Rettungsdienst stark gefordert: Einsatzbilanz zu den Weihnachtstagen 2020

Feuerwehr Recklinghausen

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Recklinghausen blicken auf die drei Weihnachtstage 2020 zurück: Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf relativ besinnliche Tage zurückblicken können und nur zu kleineren Einsätzen gerufen wurden, war der Rettungsdienst stark gefordert, so das Resümee.

Im Zeitraum von Heilig Abend, 24.12.2020, 07.30 Uhr bis zum Abend des zweiten Weihnachtstages, 26.12.2020, 19.30 Uhr kam es in Summe zu 165 Einsätzen der Recklinghäuser Einsatzkräfte. Im letzten Jahr kam es in einem vergleichbaren Zeitraum (24.12.2019, 12.00 Uhr bis 26.12.2019, 15.00 Uhr) zu 151 Einsätzen. Das Einsatzniveau bleibt damit auf einem in etwa gleichbleibenden Level.

Die Einsatzkräfte der drei hauptamtlichen Wachbereitschaften an der Feuer- und Rettungswache arbeiteten neun Einsätze ab. Hierbei handelte es sich um einen Sturmeinsatz, einen Ölspureinsatz, eine Hilfeleistung, einen Verkehrsunfall auf der BAB A 43 mit zwei verletzten Personen, eine ausgelöste Brandmeldeanlage, drei Notfalltüröffnungen und einen gemeldeten Zimmerbrand, der sich allerdings als gutwillige Alarmierung herausstellte, da die Bewohner lediglich auf dem Balkon grillten. Während der Feiertage wurden die hauptamtlichen Kräfte von den ehrenamtlichen Löschzügen Ost, Altstadt und Speckhorn unterstützt. Bereits in der Nacht auf den Heiligen Abend kam es um 04.18 Uhr auf der Dortmunder Straße zu einem Dachstuhlbrand (wir berichteten an dieser Stelle bereits).

Der Rettungsdienst wurde zu 156 Einsätzen gerufen (2019: 144 Einsätze, 2018: 102 Einsätze). Das Einsatzrepertoire reichte hierbei vom internistischen bis zum chirurgischen Notfall. Insbesondere eine Vielzahl von Einsätzen in Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus forderte die Kräfte von Rettungsdienst und Krankentransport.

Auf die einzelnen Tage aufgeteilt kam es zu folgenden Einsatzzahlen: 24.12.2020 = 52 Einsätze, hiervon 47 Einsätze Rettungsdienst oder Krankentransport (ab 07.30 Uhr), 25.12.2020 = 57 Einsätze, hiervon 55 Einsätze Rettungsdienst oder Krankentransport, 26.12.2020 = 56 Einsätze, hiervon 54 Einsätze Rettungsdienst oder Krankentransport (bis 19.30 Uhr).

Die Feuerwehr Recklinghausen bedankt sich bei allen ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräften für ihren Dienst auch an den Weihnachtsfeiertagen 2020 - gerade auch in diesem besonderen Jahr.

