Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Essingen: Unfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstagnachmittag gegen 13:30 Uhr kam es auf der L1080 zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger VW-Fahrer wollte von der K3284 auf die L1080 nach links in Richtung Forst abbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 19-jährige Skoda-Fahrerin, welche die L1080 aus Forst kommend in Richtung Dewangen befuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei wurde der 75-Jährige schwer verletzt, weshalb er in der Folge in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die 19-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 23 000 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Sperrung wurde allerding gegen 15 Uhr wieder aufgehoben.

Wört: Unfall beim Überholen

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr die Dinkelsbühler Straße und überholte einen Radfahrer. Dabei übersah sie aufgrund der Sonnenblendung einen entgegenkommenden 40-jährigen Pkw-Lenker. Durch die anschließende Kollision der beiden Fahrzeuge wurden diese so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell