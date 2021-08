Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Plüderhausen: Auto zerkratzt

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag wurde ein in der Kantstraße geparkter Renault im Bereich der Fahrertüre zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise zum Täter werden vom Polizeiposten Plüderhausen telefonisch unter der Nummer 07181 81344 entgegengenommen.

Fellbach: Radunfall

Ein 11-jähriger Junge bog am Montag gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrrad von der Bühnerstraße in die die Kanalstraße ein und stieß dort mit einer weiteren Radfahrerin zusammen, die die Kanalstraße in Richtung Brückenstraße befahren hat. Beim dem Zusammenstoß stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die 16-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 73-jähriger VW-Fahrer wurde am Montag gegen 17 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt. Er bog von dem Parkplatz Tennhof auf die L 1197 ein, missachtete hierbei die Vorfahrt und stieß mit einem 35-jährigen Opel-Fahrer zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11000 Euro. Der Pkw des 35-Jährigen wurde abgeschleppt.

