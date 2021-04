Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210412 - 0426 Frankfurt-Gallus: Tätliche Auseinandersetzung

Frankfurt (ots)

(em) Am Samstagmittag (10. April 2021) kam es zwischen zwei Männern, 31 und 34 Jahre alt, zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der 31-jährige Mann schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich die Tat gegen 11.30 Uhr in der Mainzer Landstraße zugetragen. Im Zuge der tätlichen Auseinandersetzung soll der 34-Jährige den 31-Jährigen mit einem Stein gegen den Kopf geschlagen und anschließend unvermittelt von ihm abgelassen haben. Während sich das Opfer in ein Mehrfamilienhaus retten konnte, versuchte der Tatverdächtige zu fliehen; ohne Erfolg. Die alarmierte Polizei nahm ihn kurz darauf im Nahbereich des Tatortes fest. Der 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der mutmaßliche Täter wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass beide Männer unter Alkoholeinfluss standen. Beide Werte lagen bei über 1,7 Promille.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung sowie der konkrete Tathergang sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

