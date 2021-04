Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210412 - 0425 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Frankfurter Polizei stellt große Mengen Kokain und Heroin sicher

Frankfurt (ots)

(em) Am Samstag (10. April 2021) wurde eine Personenkontrolle der Frankfurter Polizei einem 42-jährigen Mann zum Verhängnis. Für ihn endete diese in der Untersuchungshaft; wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Gegen 19.00 Uhr geriet der 42-jährige Mann in der Moselstraße in eine Polizeikontrolle. Der 42-Jährige weigerte sich gegenüber der Polizei Angaben zu seinen Personalien zu machen. Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der Mann in einem Hotel in der Moselstraße ein Zimmer bezogen hatte. Dieses suchten sie gemeinsam mit ihm auf, um seinen Pass zwecks der Personalienfeststellung einzusehen. Als die Polizeistreife das Zimmer betrat, erblickte sie unter anderem eine Feinwaage mit Pulverresten und Verpackungsmaterial. Es ergab sich der Verdacht, dass der Mann mit Drogen handelt, weswegen das Zimmer kurz darauf durchsucht wurde. Die Beamten fanden insgesamt über 420 Gramm (brutto) Kokain und mehr als 65 Gramm (brutto) Heroin sowie mehrere Tausend Euro Bargeld. Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt etwa 35.000 Euro.

Die Polizei stellte die Beweismittel sicher und nahm den Tatverdächtigen fest. Der 42-jährige mutmaßliche Dealer wurde gestern einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

